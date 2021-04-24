الجيش العراقي: لا نحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي على أراضيه لأنه يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن أراضيه.

ونقل موقع السومرية نيوز عن رسول قوله في تصريحات اليوم: إن هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذه الملف ضمن الحوار الاستراتيجي، مضيفاً: إن العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض باستثناء القوات العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية على الأراضي العراقية.

“سانا”