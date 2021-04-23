بوتين يصدر مرسوماً حول الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً حول التدابير للرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية تجاه بلاده.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة «سبوتنيك» أن المرسوم ينص على الحد من عقود العمل وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية والقانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية كما نص المرسوم على الحد من عقود العمل المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسساتها للدول الأجنبية التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطنيها أو الشخصيات الاعتبارية الروسية.

«سانا»