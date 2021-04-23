دوليسياسة

بوتين يصدر مرسوماً حول الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً حول التدابير للرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية تجاه بلاده.

وجاء في بيان للكرملين نقلته وكالة «سبوتنيك» أن المرسوم ينص على الحد من عقود العمل وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية والقانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية كما نص المرسوم على الحد من عقود العمل المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسساتها للدول الأجنبية التي ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطنيها أو الشخصيات الاعتبارية الروسية.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
دولي

الصين: التصريحات اليابانية بشأن جزر دياويو وتايوان متهورة وغير مسؤولة

سياسة

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال عليهم في بيت لحم

دولي

روسيا تقترح عقد اجتماع دولي لبحث الهدنة في شرق أوكرانيا

سياسة

بوغدانوف وحداد يبحثان الأوضاع في سورية ومسائل تعزيز التعاون