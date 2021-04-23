الصين: التصريحات اليابانية بشأن جزر دياويو وتايوان متهورة وغير مسؤولة

أدانت الصين اليوم التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين يابانيين بشأن جزر دياويو وتايوان ووصفتها بأنها شديدة التهور وغير مسؤولة للغاية.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي: إن الصين تتمسك دوما بمسار التنمية السلمية وتتبع بصرامة سياسة دفاع وطنية لا تستهدف في طبيعتها إلا الدفاع عن البلاد، مضيفاً أن جزيرة دياويو والجزر التابعة لها أراض صينية أصيلة وأن الدوريات وأنشطة إنفاذ القانون الصينية في المياه قبالة جزيرة دياويو إنما هي ممارسة لحقوق صينية أصيلة.

ولفت أيضاً إلى أن قضية تايوان شأن صيني خالص مؤكداً أن الصين لن تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها على أي نحو.

وشدد تشاو على أن إعادة توحيد الصين أمر حتمي وسيتحقق، مبيناً أنه يتعين على الجانب الياباني ألا يتوهم أي خيالات بدوافع مغرضة.

«سانا»