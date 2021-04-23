إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال عليهم في بيت لحم

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم .

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الشمالي للمدينة واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية للتنديد بجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في القدس وأطلقت عليهم الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق واعتقل عشرات آخرون منذ مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيها على الفلسطينيين في أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة.

«سانا»