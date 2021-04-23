روسيا تقترح عقد اجتماع دولي لبحث الهدنة في شرق أوكرانيا

اقترحت روسيا على ألمانيا وفرنسا عقد اجتماع دولي لبحث قضايا الهدنة في شرق أوكرانيا قبل الـ 27 من الشهر الجاري.

وأوضح نائب مدير إدارة الرئاسة الروسية دميتري كوزاك في تصريح له اليوم نقله موقع «روسيا اليوم»: إن موسكو تقترح إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات مباشرة في منطقة الصراع في دونباس بمشاركة ممثلين عن أوكرانيا والمناطق المعنية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، مشيراً إلى أن جهود كييف ليست موجهة لإحلال السلام في دونباس وإنما إلى التهرب من الحوار المباشر وأي اتصالات مع دونيتسك ولوغانسك.

وتواصل قوات كييف خرق اتفاق مينسك الذي يقضى بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في شرق أوكرانيا وتقصف المناطق السكنية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ما أدى إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير البنى التحتية.

«سانا»