حزب الله يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الفلسطينيين

أدان حزب الله ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وعمليات القمع اليومية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأعرب الحزب في بيان اليوم عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يرسم البوصلة والوجهة الحقيقية للأمة بتضحياته المتواصلة مستنكراً بشدة الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ونوه البيان ببطولات الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تستهدف المصلّين في مدينة القدس المحتلة.

وقال: نعتز بالوقفة الشجاعة للشعب الفلسطيني والمصلين عند باب العامود وفي مختلف أنحاء ومداخل المدينة المقدسة في وجه ممارسات قوات الاحتلال، مشدداً على أن لا مكان للاحتلال الإسرائيلي في أرض فلسطين.

«سانا»