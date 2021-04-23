دراسة: تناول الفطر يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الفطر يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

وأظهر موقع “نيوز ميديكال” أن باحثين في كلية الطب بولاية بنسلفانيا الأمريكية أجروا بحثاً تناول 17 دراسة عن السرطان نشرت في الفترة ما بين 1966 و2020 وبتحليلهم بيانات أكثر من 19500 مريض بالسرطان اكتشفوا العلاقة بين استهلاك الفطر وخطر الإصابة بالسرطان.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج أظهرت أن الأفراد الذين تناولوا 18 غراماً من الفطر يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 45 بالمئة مقارنة بمن لم يتناولوه.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة جون ريتشي: إن هذه النتائج تقدم بشكل عام أدلة مهمة على الآثار الوقائية للفطر ضد السرطان لكن هناك حاجة لدراسات مستقبلية لتحديد أنواع السرطان التي قد يساعد الفطر في الوقاية منها.

ويعد الفطر مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة كما يستخدم في صناعة عدد من الأدوية.