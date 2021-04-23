البرلمان الأوروبي: العلاقات الأوروبية- التركية في أدنى مستوى

أكد البرلمان الأوروبي أن العلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوى لها تاريخياً، داعياً إلى تعليق طلب انضمام أنقرة إلى الاتحاد ما لم تغير سياساتها “السلبية”.

وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي اليوم أوردته وكالة «سبوتنيك»: البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير.

وأضاف البيان: البرلمان الأوروبي يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح لتعليق طلب أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي في حال رفضت تركيا العدول عن الأعمال السلبية.

وفي وقت سابق دعت منظمات حقوقية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات التي تشهدها تركيا على مختلف الصعد منذ نحو عشر سنوات تحت حكم رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي اكدت ارتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان وتقويض المعايير الديمقراطية في بلاده وطالبت المجلس الأوروبي بالتحدث علنا عن هذا التدهور.