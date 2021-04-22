الرئاسة الفلسطينية تجدد إدانتها لجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين ومقدساتهم

جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وخاصة في مدينة القدس مطالبة المجتمع الدولي بتحرك فاعل لوقف هذه الاعتداءات.

ونقلت وكالة «وفا» عن الرئاسة قولها في بيان: إن القدس هي عاصمة دولة فلسطين وهي خط أحمر وعلى المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، مشيرة إلى ضرورة مواصلة الشعب الفلسطيني كفاحه والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية في القدس واعتداءات مستوطنيه على الفلسطينيين ومقدساتهم.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية جددت مطالبتها المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

«سانا»