إيران: الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي وراء حروب المنطقة

أكدت إيران أن الكيان الصهيوني هو السبب الأساسي لمشاكل المنطقة وحروبها، مشددة على أن هذا الكيان يمثل تهديداً وجودياً لدول المنطقة وشعوبها ومصدراً للإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في تصريح للصحفيين أن الحل النهائي لقضية فلسطين يكون من خلال اجراء استفتاء عام واتخاذ القرار حول مستقبل فلسطين من قبل سكانها الأصليين، مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني كان العنصر الأساس للكثير من الحروب الدموية في المنطقة.

وأوضح خطيب زادة أن إيران لم تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكن السياسة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عملت على تحويل المنطقة لساحة صراع مع إيران.