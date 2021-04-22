سياسةعربي

العدوان السعودي يرتكب 215 خرقاً جديداً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 215 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن من بين الخروقات 6 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على شارع الخمسين وحيس والتحيتا وتحليق 20 طائرة تجسسية على المدينة وكيلو16 والدريهمي وحيس والجبلية والتحيتا و26 خرقا بقصف مدفعي و165 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.

“سانا”

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