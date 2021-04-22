إدانات لبنانية للعدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق فجر اليوم، منوهة بتصدي الجيش العربي السوري لهذا العدوان الغاشم وإسقاط صواريخه.

واعتبر الأمين القطري للحزب نعمان شلق في بيان له أن هذا العدوان يمثل خرقاً للسيادة السورية وللنصوص والشرائع والأحكام الدولية بهذا الخصوص، مطالباً الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة هذا العدوان وتحمل مسؤولياتهم تجاه منع استمراره.

بدوره نوه تجمع العلماء المسلمين في لبنان بتصدي الجيش العربي السوري للعدوان الإسرائيلي وإسقاط صواريخه الغادرة.

وشدد التجمع في بيان له على أن سورية وحلفاءها في محور المقاومة قادرون على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية ولجمها والرد عليها.