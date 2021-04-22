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بوتين: روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا في مواجهة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم استعداد بلاده للتعاون مع ألمانيا في مجال مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن خدمة الكرملين الصحفية قولها: إن بوتين جدد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية الألمانية مايكل كريتشمر الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو للمشاركة في فعاليات عام ألمانيا في روسيا التأكيد “على رغبة واستعداد روسيا للتعاون مع الشركاء الألمان في هذا المجال ويتضمن ذلك الإمدادات والإنتاج المشترك للقاحات المضادة لهذا المرض”.

وأضافت الخدمة الصحفية: إنه تم التركيز بشكل خاص خلال المحادثة على آخر المستجدات بخصوص الجائحة إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير العلاقات بين روسيا وألمانيا والتي تلعب فيها العلاقات بين الأقاليم دوراً مهماً.

“سانا”

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