ستانو يؤكد وجود إشارات مشجعة لمفاوضات فيينا بشأن إيران

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجود إشارات مشجعة بشأن المفاوضات الجارية في فيينا حالياً حول الاتفاق الموقع بين مجموعة خمسة زائد واحد وإيران بشأن أنشطتها النووية.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن ستانو قوله: “إن لا بديل عن العملية الجارية في فيينا حالياً لضمان إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015”، مشيراً إلى وجود العديد من العقبات التي تعترض طريق المفاوضات الجارية لإعادة وضع الاتفاق على الطريق الصحيح.

ولفت ستانو إلى الجهود التي يبذلها ممثل الاتحاد الأوروبي بوصفه منسق الاتفاق في فيينا لجهة إجراء محادثات منفصلة مع كل من الطرفين الأمريكي والإيراني إضافة إلى الاجتماعات بين الأطراف المتبقية روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران وقال: “لم تصل المفاوضات في فيينا إلى نهايتها بعد ولكن هناك استعداد لدى جميع الأطراف للمساهمة في العودة لإحياء الاتفاق”.

“سانا”