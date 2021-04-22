الحرس الثوري الإيراني يتصدى لخلية إرهابية

"فارس"

أعلنت العلاقات العامة لمقر “حمزة سيد الشهداء ” التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني عن التصدي لخلية إرهابية والقضاء على عنصرين منها في محافظة كردستان غرب البلاد.

وقالت العلاقات العامة في بيان أصدرته اليوم: ان قوات من المقر اشتبكت مساء الأربعاء مع عناصر خلية إرهابية في مدينة مريوان في محافظة كردستان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من قوات المقر. كما اعلنت عن مقتل عنصرين من الخلية الإرهابية وجرح عدد آخر فيما توارى البقية تحت جنح الظلام مستغلين الظروف الطبيعية للمنطقة.