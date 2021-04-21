الكرملين: الحديث مع روسيا بلهجة المطالب غير مجدٍ

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تقبل مطالب توجهها إليها دول أخرى وهو ما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى البرلمان .

ونقلت روسيا اليوم عن بيسكوف قوله رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستنظر في مطالبة براغ بإعادة الدبلوماسيين التشيك المطرودين من روسيا: ”اليوم بالذات تحدث الرئيس بوتين في رسالته عن عدم جدوى الحديث معنا بلهجة المطالب”.

وكان الرئيس بوتين أشار في وقت سابق اليوم إلى أن العالم اعتاد على العقوبات غير القانونية والبعض يحاول فرض إرادته على الآخرين مشدداً على أن روسيا ستدافع عن مصالحها في إطار القانون الدولي وتدعو مجدداً شركاءها إلى بحث مسائل الأسلحة الاستراتيجية.

يذكر أن رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش أعلن السبت الماضي إنهاء مهمة 18 من موظفي السفارة الروسية بزعم أنهم “يعملون لمصلحة المخابرات الروسية وأن هناك شكوكاً بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 14″بينما ردت وزارة الخارجية الروسية بالمثل الاحد الماضي وطردت 20 دبلوماسياً تشيكياً.

«سانا»