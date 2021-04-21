شالنبرغ: عودة واشنطن لاتفاقية فيينا النووية سيجلب المزيد من الأمن للمنطقة وللعالم

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران سيجلب المزيد من الأمن للمنطقة والعالم.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن شالنبرغ قوله في تصريحات حول المفاوضات النووية الجارية حالياً مع إيران في فيينا: إن الوقت ما زال مبكراً للقول إن خط النهاية بات في الأفق لكن وتيرة المفاوضات ومضمونها قد ازداد، مشيراً إلى أن هناك انطباعاً بأن جميع الأطراف تحاول بصدق إيجاد حل وإن عودة الولايات المتحدة لاتفاقية فيينا النووية سيجلب المزيد من الأمن للمنطقة وبالتالي للعالم.

«سانا»