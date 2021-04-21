العدوان السعودي يرتكب 143 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 143 خرقاً جديداً لاتفاق وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن الخروقات تضمنت تحليق 10 طائرات تجسسية فوق أجواء الحديدة وكيلو 16 وحيس والجبلية والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية و6 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على حيس إضافة الى 23 خرقاً بقصف مدفعي و 107 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.

«سانا»