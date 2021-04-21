العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني: تم تسجيل 5 خروقات لطائرات العدو الإسرائيلي تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وأضاف البيان: أن زورقاً معادياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين في المنطقة، لافتاً إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

بدورها، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الاسرائيلي قام بأعمال حفر قرب الطريق الترابية التي استحدثها في الجهة قبالة بلدة عديسة اللبنانية الجنوبية، فيما اجتازت قوة مشاة عسكرية معادية السياج التقني قبالة منتزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر وفتشت المنطقة.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية في تحدٍ فاضح وسافر للقرارات الدولية.