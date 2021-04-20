صالحي: استمرار تخصيب اليورانيوم في منشاة نطنز

أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية في إيران علي أكبر صالحي عن استمرار تخصيب اليورانيوم في منشاة نطنز بعد انجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة نتيجة العمل الإرهابي الذي استهدف المنشاة مؤخراً.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية أبو الفضل عموئي قوله للصحفيين: إن صالحي أبلغ اللجنة خلال اجتماعها في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم انجاز عملية تبديل الكابلات المتضررة وتوصيل الطاقة الى مركز التخصيب في المنشأة فوراً، لافتاً الى أنه في ضوء التدابير المتخذة لم تتوقف عملية التخصيب داخل المنشأة على الاطلاق وحتى خلال فترة انقطاع الطاقة الكهربائية هناك.

وكان صالحي أكد مؤخراً أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية بدأت بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة لسد الاحتياجات الداخلية وبرهنت للأعداء على مدى الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في هذا الخصوص.

يذكر أن منشأة نطنز النووية الإيرانية تعرضت في الـ 11 من الشهر الجاري لهجوم إرهابي تخريبي أدى الى إلحاق أضرار بها.

«سانا»