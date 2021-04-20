زاخاروفا: مواقف الحكومة التشيكية تدمير للعلاقات مع روسيا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مواقف الحكومة التشيكية الأخيرة هي تدمير للعلاقات الثنائية مع روسيا بما يتعارض مع مصالح مواطنيها الوطنية.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة «أر بي كا» الروسية رداً على تصريحات السلطات التشيكية مؤخراً: نرى كيف تدمر براغ العلاقات الثنائية وأن هذه الإجراءات من جانبها تسمى أعمالاً عدوانية وسنرد عليها بالشكل المناسب.

ودعت زاخاروفا السلطات التشيكية الى تقييم أفعالها لافتة الى أنه كلما زادت الإجراءات والخطوات المدمرة التي يتخذونها فسيكون الرد عليها بشكل أكبر وأقوى.

«سانا»