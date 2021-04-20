تكتل لبنان القوي يجدد الدعوة للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

جدد تكتل لبنان القوي في لبنان الدعوة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية وفق معايير الكفاءة والاختصاص.

وقال التكتل في بيان عقب اجتماعه برئاسة النائب اللبناني جبران باسيل إن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون أن يتقدم المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بصيغة حكومية منهجية ضمن معايير الكفاءة والاختصاص وعدم الانتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدل على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان.

واعتبر البيان أن اللبنانيين ينتظرون عملاً جدياً ومحاولات فعلية ومنهجية معروفة لا يمكن تفاديها لتأليف هذه الحكومة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة في تشرين الأول الماضي بعد استقالة حكومة حسان دياب إلا أن هذا التشكيل يواجه عراقيل بسبب التدخلات الغربية التي تربط مساعدة لبنان اقتصادياً بتقديم تنازلات سياسية من بعض القوى اللبنانية الفاعلة.

«سانا»