الجيش اليمني يستهدف مطار أبها السعودي

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم هجوماً استهدف مطار أبها الدولي التابع للنظام السعودي محققاً إصابات دقيقة.

ونقلت وكالة سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف “كي 2” هدفاً عسكرياً حساساً فى مطار أبها محققا إصابات دقيقة.

وشدد العميد سريع على أن الاستهداف جاء ردا على تصعيد العدوان السعودي واستمرار الحصار على اليمنيين.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع عسكرية في العمق السعودي.

“سانا”