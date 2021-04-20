إيران تتبوأ المرتبة العاشرة عالمياً في إنتاج الصلب

تبوأت إيران المرتبة العاشرة عالمياً من حيث إنتاج الصلب في شهر شباط الماضي وفقاً لأحدث تقرير للاتحاد العالمي للصلب.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن الاتحاد قوله في التقرير إن إنتاج الصلب الإيراني سجل نموا بنسبة 11.5 بالمئة خلال شهر شباط الماضي على أساس سنوي بلغ 2.3 مليون طن، مشيراً إلى أن إجمالي انتاج الصلب في إيران بلغ 5 ملايين طن في غضون شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بنسبة نمو قدرها 10.8 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب الاتحاد فإن الصين تصدرت القائمة بـ 83 مليون طن تلتها كل من الهند 9.1 مليون طن واليابان 7.5 مليون طن.