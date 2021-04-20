بوتين: لا يمكن لأي بلد مكافحة جائحة كورونا بمفرده

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعاون على المستوى الدولي وحشد الجهود لمكافحة جائحة كورونا مؤكداً أن أي دولة مهما بلغ تطورها غير قادرة على مواجهة الجائحة وحدها.

ونقلت «تاس» عن بوتين قوله في كلمة موجهة للمشاركين ولمنظمي مؤتمر دولي بعنوان الرعاية الوبائية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين اليوم أن جائحة الفيروس التاجي واسع الانتشار تشير بوضوح إلى أنه لا توجد دولة ولا حتى الدول الأكثر تقدماً يمكنها أن تضمن بشكل فعال الأمن الوبائي بمفردها دون التفاعل مع الشركاء الأجانب.

وأضاف بوتين: إن القضايا التي يركز المؤتمر عليها تتمتع بأهمية خاصة للبشرية جمعاء وتتطلب بلا شك جهوداً مشتركة من قبل الأطباء والباحثين من مختلف البلدان.

وقال بوتين: إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الروس اكتسبوا خبرة فريدة من نوعها فيما يتعلق بمكافحة جائحة فيروس كورونا وغيره من الأمراض الخطيرة بما في ذلك الأنفلونزا والطاعون وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والحصبة والإيبولا، مضيفاً: إن خبراءنا يشاركون بنشاط معرفتهم واكتشافاتهم وتقنياتهم وتطوراتهم العملية مع زملائهم الأجانب وهم على استعداد لمواصلة توسيع هذا النوع من التعاون.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن الجهود التي سيبذلها المشاركون في المؤتمر ستستخدم عمليا وتساعد في حماية صحة الناس في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن مؤتمر الرعاية الوبائية يعقد في موسكو على مدى يومين وتم تنظيمه من قبل هيئة الرقابة الصحية في روسيا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

سانا