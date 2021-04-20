روسيا تحذر التشيك من المساس بممتلكاتها في براغ

حذرت وزارة الخارجية الروسية سلطات جمهورية التشيك من المساس بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في براغ على خلفية التوتر الأخير في العلاقات بين البلدين.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن قطع الأراضي التي تم تخصيصها للبعثة الدبلوماسية السوفييتية في مطلع السبعينيات على أساس اتفاقيات ثنائية بين تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتي لا تزال سارية المفعول وذلك رداً على مطالبة السلطات التشيكية لروسيا بإعادة جزء من قطعة الأراضي التابعة للسفارة الروسية في براغ.

وأضافت الوزارة: في وقت سابق كان الجانبان يستخدمان آلية مشاورات الخبراء لتسوية أي خلافات بشأن العقارات والممتلكات واستخدام قطع الأراضي مشيرة إلى امتلاك موسكو أدوات الحوار المهني.

وتابعت الوزارة: إذا أقدمت براغ على استخدام أي أدوات أخرى نود التذكير بأن لدى الجانب التشيكي ممتلكات كثيرة أيضاً وسط العاصمة الروسية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم وقوف الولايات المتحدة وراء طرد دبلوماسيين روسيين من جمهورية التشيك مشددة على أن ذلك مرتبط بالمؤامرة الفاشلة لتنفيذ انقلاب في بيلاروس.

«سانا»