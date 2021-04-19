مؤتمر الأحزاب العربية يدعو للإفراج عن الأسرى في معتقلات الاحتلال

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الممارسات الوحشية والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الصهيونية داعية إلى الإفراج الفوري عنهم جميعاً.

وأكد الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي تصادف السابع عشر من نيسان من كل عام في بيان اليوم أن الممارسات الإجرامية اللاشرعية لقوات الاحتلال الصهيوني داخل معتقلاتها والإجراءات العنصرية التي تتخذها هي جزء لا يتجزأ من الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني وأبنائه الأسرى.

ودعا صالح جميع الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى ولا سيما المرضى منهم وكبار السن إلى جانب النساء والأطفال القصر والأسرى القدامى وخاصة في ظل خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى وتجاهل سلطات الاحتلال الصهيونية تحذيرات ومطالب الأسرى والمنظمات الدولية المختصة.

ولفت صالح إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاتها ولا سيما مع تفشي وباء كورونا وعدم استجابة سلطات الاحتلال لتوفير أدوات ومستلزمات الحماية الضرورية اللازمة لمنع انتشار الفيروس بين الأسرى.

«سانا»