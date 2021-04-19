العدوان السعودي يرتكب 152 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 152 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر في غرفة عمليات الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله: إن الخروقات شملت 4 خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الكيلو 16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا و20 خرقاً بقصف مدفعي و120 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.

«سانا»