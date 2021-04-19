أوليانوف: محادثات فيينا حول الاتفاق النووي دخلت مرحلة صياغة نص مشترك

أجرى مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة مباحثات في فيينا اليوم لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015 والذي خرجت منه الولايات المتحدة بشكل منفرد عام 2018 ما تسبب بعرقلة تنفيذه.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف في حسابه على تويتر: إن وفدي موسكو وواشنطن إلى محادثات فيينا أجريا مشاورات ثنائية مفيدة بشأن المسائل المتعلقة بإلغاء العقوبات الأمريكية ضد إيران وعودتها إلى الالتزام بمسؤولياتها وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وكان الوفدان الروسي برئاسة أوليانوف والأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران روبرت مالي عقدا اجتماعاً مماثلاً بشأن إيران في السابع من الشهر الجاري.

وكشف أوليانوف عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في محادثات فيينا وقال: بعد أسبوعين من العمل على استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن التأكيد على أن المحادثات دخلت طور تنسيق مشاريع القرارات المطلوبة.

وذكر أوليانوف أن المفاوضات لم تقترب بعد من تحقيق أي نتائج على أرض الواقع لكن من المهم انتقال المفاوضين من التصريحات العامة إلى بحث خطوات محددة في سبيل تحقيق الهدف.

«سانا»