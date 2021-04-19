غوتيريش: 2021 يجب أن يكون عام التحرك لمواجهة التغير المناخي

دعت الأمم المتحدة إلى أن يكون 2021 عام التحرك لمواجهة التغير المناخي الذي باتت عواقبه مكلفة جداً من الآن على سكان العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال عرض تقريره السنوي برفقة المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس اليوم: على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي فالوقت ينفد بسرعة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ونحتاج إلى القيام بالمزيد وبسرعة.

وتتزامن هذه الدعوة مع تقرير مهم قبل قمة المناخ التي يعقدها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي الخميس والجمعة القادمين بمشاركة 40 من قادة دول العالم والتي تهدف إلى حشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة أزمة المناخ.

وجاء في تقرير حول المناخ العالمي للعام 2020 صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن العام الماضي كان الأكثر حراً على الإطلاق فيما ازدادت تركيزات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار رغم التباطؤ الاقتصادي المرتبط بوباء كورونا المستجد.

«سانا»