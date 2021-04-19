الخارجية الروسية: نرحّب بأي تقارب بين إيران والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ترحيبها بأي تقارب بين إيران والسعودية، معتبرة أن ذلك سيؤثر إيجاباً على الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كبيرة مستشاري إدارة تخطيط السياسة الخارجية بالوزارة ماريا خودينسكايا غولنشيفا: “إن روسيا ترحب بأي تقارب بين إيران والسعودية ومثل هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابي على الوضع الأمني في المنطقة”.

وفي تعليقها على تقارير إعلامية بأن طهران والرياض بدأتا مفاوضات لإعادة العلاقات بينهما أضافت خودينسكايا غولنشيفا “كما رحبنا بانتهاء الخلاف بين قطر والمجموعة الرباعية التي ضمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فإننا نرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية وبالطبع سيكون لهذا الحدث تأثير إيجابي على الوضع الأمني في المنطقة وسيمنح فرصاً إضافية لتعزيز مفهومنا حول الأمن في منطقة الخليج وسيكون ذلك جيداً من حيث المبدأ”.

“سانا”