بوريل: متفائلون بمحادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي

أعرب مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تفاؤله بالمحادثات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد بهدف العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل وفعال من جميع الأطراف.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بوريل قوله في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل بعد انتهاء الاجتماع الافتراضي غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم: “المحادثات التي أجراها مسؤولو الاتحاد بوصف بروكسل الطرف المنسق للاتفاق مع كل من الأمريكيين والإيرانيين أظهرت وجود إرادة لدى الطرفين للتوصل إلى اتفاق وهذا خبر ممتاز”.

وأوضح بوريل أن الفرق التفاوضية تتابع عملها في فيينا لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودة واشنطن إلى الاتفاق بعد انسحابها منه عام 2018.

واستعرض بوريل أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الجهود التي يبذلها وفريقه من أجل إعادة وضع الاتفاق النووي على الطريق الصحيح.

“سانا”