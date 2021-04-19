مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية ونرويجية فوق بحر بارنتس

اعترضت مقاتلة روسية من طراز (ميغ 31) اليوم طائرتين أمريكية ونرويجية تحلقان على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق بحر بارنتس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه “لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية أقلعت مقاتلة من طراز (ميغ 31) تابعة للدفاع الجوي للأسطول الشمالي وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز (بوسيدون ار8 أي) وطائرة دورية من طراز (اوريون ار3 سي) تابعة لسلاح الجو النرويجي ومرافقتهما فوق بحر بارنتس”.

وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من حدود البلاد.