الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: السومة الأفضل في مباراة الأهلي والدحيل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ضيفه الدحيل القطري، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسجل عمر السومة هدف التعادل القاتل (1/1)، بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليحصد الراقي نقطته الأولى.

وقدم السومة نفسه بصورة جيدة أمام الدحيل، وحاول كثيرا لكن الدفاع والحارس تصدوا له، قبل أن ينجح في التسجيل بتسديدة يسارية مباشرة، من داخل منطقة الجزاء.