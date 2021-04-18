قوى العدوان السعودي ترتكب 157 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
ارتكبت قوى العدوان السعودي 157 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء المدينة والجبلية والجاح والتحيتا.
ولفت المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا 22 خرقا بقصف مدفعي و291 خرقاً بقذيفة و126 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلالاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية في اليمن.