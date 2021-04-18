مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة أوستن قولها في تغريدة على تويتر إنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طريقين شمال غرب المدينة ، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان بينما لا يزال المهاجم طليقاً.

من جهتها ذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد ثلاث ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية أفادت في وقت سابق اليوم بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حادث إطلاق نار بمدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

ويأتي إطلاق النار في كينوشا وأوستن كحلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة ولا سيما منذ ستة أسابيع ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

«سانا»