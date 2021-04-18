السوري القومي الاجتماعي: سورية صامدة وعصية على كل المؤامرات

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان وائل الحسنية أن سورية صامدة وعصية على كل المؤامرات بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها وشجاعة قيادتها.

وخلال فعالية نظمها الحزب اليوم بالذكرى الـ 36 لعملية عروس الجنوب الشهيدة سناء محيدلي وعملية “نسر البقاع” الشهيد مالك وهبي أمام نصب شهداء المقاومة الوطنية في ساحة ضهور الشوير قال الحسنية: “إننا في الحزب السوري القومي الاجتماعي نعلن وقوفنا في قلب المعركة المصيرية الى جانب الدولة السورية وسنقدم المزيد من الشهداء والتضحيات من أجل وحدتها وعزتها”.

وأشار الحسنية الى أن العدوان على سورية صناعة وإنتاج صهيوني أميركي بدعم من الرجعية العربية ينفذه مرتزقة إرهابيون خدمة للكيان الإسرائيلي لافتاً الى أن هذا العدوان يستهدف تقويض الدولة السورية وتدمير اقتصادها وتهجير مواطنيها إضافة الى سرقة الآثار والنفط في حين أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يقف متفرجاً.

وشدد على أن المقاومة حق طبيعي لكل شعب يعتدى عليه وتحتل أرضه لهذا فإن حماية المقاومة واجب وطني وأخلاقي.

“سانا”