زاخاروفا: تشيكيا أظهرت عدم استقلالية سياستها الخارجية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات التشيكية الأخيرة المعادية لروسيا كانت الدول الغربية بحاجة إليها في هذا الوقت للتغطية على المعلومات عن محاولة انقلاب في بيلاروس تدعمها تلك الدول.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها اليوم: “هناك شعور تدعمه وقائع بأن الشركاء الغربيين مهتمون بحجب المعلومات التي تم نشرها من قبل كل من روسيا وبيلاروس حول ما لم يكن مجرد مؤامرة فقط بل خطة للانقلاب على الدستور في بيلاروس”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات التشيكية بطردها الدبلوماسيين الروس من أراضيها أظهرت عدم استقلالية سياستها الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت في وقت سابق اليوم أن موسكو ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على قرار التشيك طرد 18 دبلوماسياً روسياً من أراضيها تحت ذرائع واهية.