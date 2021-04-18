طلبة سورية في بلغاريا يجددون التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم

جدّد الطلبة السوريون الدارسون في بلغاريا التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب والعمل بجد لإتمام تحصيلهم الدراسي والعودة للمساهمة في عملية إعادة إعمار بلدهم.

وخلال فعالية نظمها فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في بلغاريا في مقر البعثة الدبلوماسية السورية في صوفيا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن أرض سورية أعرب الطلبة في بيان سلموه لرئيس البعثة محمد محمد عن فخرهم واعتزازهم بهذه الذكرى العظيمة التي سطر من خلالها الشعب العربي السوري ملاحم البطولة والفداء لنيل الحرية والاستقلال.

بدوره تحدث محمد عن أهمية ومعاني يوم الجلاء في حياة السوريين وتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري في حماية وصون سيادة واستقلال الوطن في وجه الحملة الشرسة التي استهدفت سورية الموقع والموقف والحضارة والإنسان مشدداً على الدور المهم للطلبة في الخارج بنقل الصورة الحقيقية عما يجري في سورية إلى المجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشار إلى أن الدول الاستعمارية تتبادل الأدوار المشبوهة بالاعتماد على الإرهابيين ورعاتهم ومموليهم في المنطقة من أجل ممارسة الضغوط على الشعب السوري واستهدافه في لقمة عيشه في محاولة عبثية لتغيير ثوابته الوطنية والقومية.

من جهته أكد رئيس فرع اتحاد الطلبة في بلغاريا يوسف عبد الرحمن استعداد الطلاب في الخارج للمشاركة في عملية إعادة إعمار سورية إلى جانب زملائهم طلبة الجامعات السورية كافة.

حضر الفعالية الملحق الثقافي في السفارة السورية في بلغاريا رنا عيسى وأعضاء من قيادة فرع اتحاد الطلبة وعدد من الطلاب الدارسين في الجامعات البلغارية.