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العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية

جددت زوارق العدو الإسرائيلي خرقها اليوم المياه الإقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن زورقاً إسرائيلياً معادياً خرق الليلة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وأصدرت قيادة الجيش في وقت سابق اليوم بياناً أعلنت فيه عن خرق أربعة زوارق حربية إسرائيلية معادية المياه اللبنانية.

وتتم متابعة موضوع الخروقات الإسرائيلية بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية في تحد فاضح وسافر للقرارات الدولية.

«سانا»

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