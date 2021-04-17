اعتقال ممرضة خططت لقتل نائبة الرئيس الأمريكي

اعتقلت الشرطة الأمريكية ممرضة من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا بعد اتهامها بالتخطيط لقتل كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

وأشار موقع مجلة «بيزنس إنسايدر» إلى أنه تم اتهام نيفيان بتيت فيلبس بتسجيل وإرسال العديد من مقاطع الفيديو إلى زوجها المسجون ناقشت معه فيها قتل نائب الرئيس.

وبين 13 و18 شباط الماضي وجهت فيلبس عن قصد وعن عمد تهديدات بقتل نائب رئيس الولايات المتحدة وإلحاق الأذى الجسدي بها حسبما جاء في البلاغ.

وأظهرت خمسة مقاطع فيديو فيلبس وهي تعلن عن كراهيتها لـ “هاريس” والرئيس بايدن وآخرين وقالت في أحد مقاطع الفيديو: “كامالا هاريس ستموت.. أيامك معدودة بالفعل”.

كما تم التقاط صور لفيلبس في ميدان للرماية بعدما تقدمت في 22 شباط بطلب للحصول على تصريح أسلحة.