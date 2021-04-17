إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في القدس المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الفلسطينيين بالضرب وقنابل الغاز السام في منطقة باب الأسباط بعد خروجهم من المسجد الأقصى ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق فيما اعتقلت فلسطينياً.

وتعتدى قوات الاحتلال بشكل يومي منذ بداية شهر رمضان على المصلين الفلسطينيين عقب انتهاء صلاة التراويح قرب بابي العمود والزاهرة بالقدس القديمة المؤديين إلى المسجد الأقصى المبارك.