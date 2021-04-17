قوات الصاعقة في لبنان: حتمية انتصار سورية واندحار كل المعتدين والعملاء

أكدت طلائع حرب التحرير الشعبية «قوات الصاعقة» في لبنان حتمية انتصار سورية وهزيمة واندحار كل المعتدين والعملاء.

وجاء في بيان اليوم بمناسبة عيد جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية: نؤكد على حتمية هزيمة واندحار كل المعتدين والعملاء الإمبرياليين الأمريكيين وأعوانهم كما اندحر أسلافهم القدامى في القريب العاجل.

وأضاف البيان أن طلائع حرب التحرير الشعبية «قوات الصاعقة» والقيادة الفلسطينية «شعبة فلسطين» في لبنان يباركان ويهنئان سورية العروبة شعباً وجيشاً وقيادة بمناسبة دحر وكنس آخر جندي فرنسي مستعمر على أرضها الطاهرة العصية على الأعداء والدخلاء عبر التاريخ.

«سانا»