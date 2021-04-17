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تجمع «إسناد»: سورية ستحقق الانتصار الناجز على العدوان الدولي الصهيوأمريكي

أكد تجمع إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة «إسناد» أن سورية ستحقق الانتصار الناجز على العدوان الدولي الصهيوأمريكي .

وجاء في بيان للتجمع بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجلاء المجيد جلاء المحتل الفرنسي عن سورية أن الدولة الوطنية السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وبفضل تضحيات شعبها العظيم وجيشها الأسطوري وحكمة قيادتها ستحقق الانتصار الناجز على العدوان

الصهيوأمريكي الأطلسي والرجعي العربي والتركي وستحرر كل ذرة تراب من أرضها وسيتواصل دورها كطليعة لحركة التحرر الوطني العربية والعالمية.

«سانا»

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