الموسوي: تصريحات هيل تدل على حجم التدخل الأمريكي المدان في شؤون لبنان

أدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني ابراهيم الموسوي التدخل الأمريكي المفضوح في الشؤون اللبنانية والتصريحات الأمريكية المليئة بالافتراءات والحقد بسبب نجاح حزب الله في بناء قوة ردع ودفاع وتحرير تصون لبنان وتحمي سيادته وتحرر أرضه.

وقال الموسوي في تصريح اليوم: “إننا اعتدنا من وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية دايفيد هيل وغيره من المسؤولين الأمريكيين الذين كلما افتقدوا للحجة والمنطق لجؤوا إلى توجيه الاتهامات الباطلة عديمة الأساس والافتراءات المضللة التي لم تعد تنطلي على أحد بعد أن كشفت إدارته عن موازنات بمئات ملايين الدولارات أنفقت لتشويه صورة حزب الله ومقاومته دونما طائل”.

وأضاف الموسوي: “من يسمع تصريحات هيل يدرك حجم التدخل الأمريكي الفاضح والمدان في الشؤون اللبنانية فهو وإدارته يعتمدان منطقا متغطرساً يعطي لنفسه الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية بشكل سافر ويمارس التحريض والافتراء ضد المقاومة الوطنية التي حفظت لبنان ودولته وأرضه وشعبه خلافاً للرغبة الحقيقية لواشنطن وحليفها الكيان الصهيوني”.

ولفت الموسوي الى أن الإدارة الأمريكية زودت وتستمر في تزويد عدو لبنان الكيان الصهيوني بكل أنواع الأسلحة المتطورة والفتاكة التي قتلت وتقتل عشرات الآلاف من أبناء الشعب اللبناني ودمرت بناه التحتية على مدى عقود من الزمن وهي الإدارة نفسها التي تكفلت بمنع أي إدانة أو اجراءات عقابية بحقه في المحافل الدولية.

وأوضح الموسوي أن هيل يعلم خواء ادعاءاته وإفلاسها الكامل وهو يرددها تنفيذاً لاستراتيجية أمريكية ثابتة لمعاداة وتشويه ومحاولة وأد أي مقاومة ناجحة لمشروعها الاستعماري في المنطقة ولبنان والعالم.

“سانا”