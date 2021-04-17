طلبة سورية في سلوفاكيا: يوم الجلاء شكل قاعدة صلبة لبناء مجتمع جديد

أكد فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية أن جلاء المستعمر الأجنبي عن أرض الوطن سورية شكل قاعدة صلبة لبناء مجتمع جديد قوي متحرر من مختلف أشكال التبعية والظلم ومرحلة متقدمة من النضال الوطني والقومي لتعزيز الاستقلال.

وجاء في بيان للطلبة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجلاء أن نيل الاستقلال أنجز بفضل نضال وتضحيات أبنائه بمختلف فئاتهم وفعالياتهم الرافضين للرضوخ والاستسلام منذ اللحظات الاولى التي تعرض لها الوطن للغزو وصولاً إلى الحرب الإرهابية الاقتصادية التي يتعرض لها الوطن.

وأوضح البيان أن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام في ظل مواصلة الجيش العربي السوري مهماته الوطنية بملاحقة التنظيمات الإرهابية والتصدي للحرب الاقتصادية القسرية دفاعاً عن الوطن ورفضا للهيمنة.

وشدد البيان على أن الشعب السوري سيبقى متمثلاً قيم الجلاء عبر تعزيز وحدته الوطنية ، مجدداً وقوف الطلبة السوريين الدارسين في سلوفاكيا ودول الاغتراب إلى جانب وطنهم الأم سورية في معركتي التصدي للإرهاب الخارجي وإعادة الإعمار والبناء.