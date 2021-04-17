التيار الوطني الحر: لن نشارك في حكومة لبنانية يشكلها الحريري

أكد التيار الوطني الحر في لبنان أنه لن يشارك في حكومة يشكلها المكلف سعد الحريري.

وقالت الهيئة السياسية في التيار في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة النائب جبران باسيل “إن اللبنانيين ملوا من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع الرئيس المكلف للحكومة عن تشكيلها وهذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم الانهيار المالي والاقتصادي”.

وأضافت الهيئة في بيانها “إن التيار الذي يكرر مجدداً أنه لن يشارك في الحكومة يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم والمبادرة إلى حث الرئيس المكلف على التأليف ضمن الميثاق والدستور وهو يقوم أخيراً بجهد إضافي ومكثف في اتجاهات عدة من أجل تشجيعه على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول من أجل الاتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكل اللبنانيين”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة في تشرين الأول الماضي بعد استقالة حكومة حسان دياب إلا أنه عجز حتى الآن عن تشكيلها بسبب التدخلات الغربية التي تربط مساعدة لبنان اقتصادياً بتقديم تنازلات سياسية من بعض القوى اللبنانية الفاعلة.

“سانا”