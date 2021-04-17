إحياءً لذكرى الجلاء.. السفارة السورية في بيلاروس تقيم احتفالاً وطنياً

أقامت السفارة السورية في جمهورية بيلاروس احتفالاً وطنياً حاشداً إحياء للذكرى الخامسة والسبعين لعيد الجلاء حضره عدد كبير من المواطنين والطلاب السوريين المقيمين في بيلاروس إضافة إلى أعضاء السفارة.

ونوه السفير السوري في جمهورية بيلاروس محمد العمراني في كلمته خلال الاحتفال بمعاني عيد الجلاء الخالدة وبالتضحيات الوطنية التي قدمها شعبنا في سبيل الاستقلال وجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن وقال: إن الشعب السوري توج مسيرة حافلة بالنضال قدم خلالها الدماء والتضحيات الجسام لطرد الاستعمار الفرنسي وتمكن بشجاعة من إيصال سورية إلى الاستقلال.

وأكد السفير العمراني أن الإرادة السورية لأبطال الجيش العربي السوري الباسل والشعب الأبي تخط طريقها اليوم نحو الانتصار على قوى الاستعمار ذاتها بأشكالها وأدواتها الجديدة ممثلة بالإرهاب إلى جانب الاحتلالين التركي والأمريكي لأراضي سورية.

ولفت السفير العمراني إلى أن عيد الجلاء يتجدد مع كل انتصار يحققه جيشنا الباسل ضد الإرهاب وداعميه حيث شكلت هذه الانتصارات خطاً ثابتاً في طريق استعادة كل ذرة تراب مدنسة بالاحتلال في كل أرجاء سورية الحبيبة، مؤكداً أن هذه الانتصارات ستستمر رغم كل التهويل والعقوبات والإرهاب الاقتصادي وبأننا سوف ندحر الإرهاب والاحتلال وداعميه عن كل الأراضي السورية.

“سانا”