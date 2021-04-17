موسكو تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد اعتقال القنصل في بطرسبورغ

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو فاسيلي بوكوتيلو بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي للقنصل الأوكراني في بطرسبورغ لضبطه متلبساً أثناء تلقيه معلومات سرية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان اليوم أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل الأوكراني في بطرسبورغ إلكسندر سوسونيوك “غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي”، لافتة إلى أن هذه الأنشطة “مضرة بمصالح روسيا”.

وقالت الوزارة: إن القائم بالأعمال الأوكراني تبلغ بأن “استمرار وجود سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه” ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتباراً من يوم غد.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن عن إلقاء القبض أمس على سوسونيوك متلبساً أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية تعود إلى قواعد بيانات الأجهزة الأمنية في البلاد.

“سانا”