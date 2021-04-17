مقتل أحد قياديي ميليشيا «قسد» في ريف دير الزور

قتل أحد قياديي ميليشيا «قسد» المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ «سانا» أن قيادياً في ميليشيا «قسد» قتل اثر إطلاق النار عليه من أسلحة رشاشة على الطريق الخرافي بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تستهدف قياديين ومسلحين في ميليشيا «قسد» كان آخرها مقتل مسلح وزوجته التي تعمل في إحدى الجهات التابعة للميليشيا في السابع من الشهر الجاري جراء هجوم على منزلهما في مدينة الرقة.